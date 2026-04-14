Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Uzayan Kış, Hayvan Yetiştiricilerini Zor Durumda Bıraktı

14.04.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinin başında gelen Bitlis'te kış mevsiminin uzaması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini zor durumda bıraktı.

Bitlis merkeze bağlı Yanlızçamlar köyündeki küçükbaş hayvan sahipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle hayvanlarını meralara çıkaramadıkları için zor günler yaşıyor. Köyü ziyaret eden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ile sohbet eden hayvan yetiştiricileri, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Köyde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, uzun süren kış şartları nedeniyle stokladıkları yemlerin tükenme noktasına geldiğini dile getirdi. Uzayan kış mevsiminden dolayı hayvanlarını meralara çıkaramayan köylüler, geçen yıl sonbahar mevsiminde alıp stok ettikleri yemin de birkaç gün sonra biteceğini söylediler.

Yetiştiriciler, havaların bir an önce ısınmasını ve meraların açılmasını umut ettiklerini belirterek, "Kış uzadıkça yemimiz azalıyor. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz, elimizdeki yemler bitmek üzere" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Bitlis, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 09:21:41.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.