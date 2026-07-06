Bitlis'te Yıldırım Küçükbaş Hayvanları Telef Etti - Son Dakika
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Bitlis'te Yıldırım Küçükbaş Hayvanları Telef Etti

Bitlis\'te Yıldırım Küçükbaş Hayvanları Telef Etti
06.07.2026 12:25
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Mutki ilçesinde sağanak yağış sırasında düşen yıldırım, birçok küçükbaş hayvanın ölümüne neden oldu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Mutki ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle onlarca küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Kavakbaşı beldesinin Oluklu Yaylası'nda meydana geldi. Sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü sırada sürünün bulunduğu alana yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle sürüde bulunan onlarca küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın ardından yaylaya giden hayvan sahibi, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticinin önemli ölçüde maddi kayba uğradığı öğrenildi. Bölgede incelemelerin sürdüğü belirtilirken, ilk belirlemelere göre yıldırım nedeniyle meydana gelen zararın oldukça fazla olduğu ifade edildi.

Yaşanan olay, özellikle yaz aylarında yaylalarda hayvancılık yapan yetiştiricilerin karşı karşıya kaldığı doğal afet riskini bir kez daha gözler önüne serdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, 3. Sayfa, Ekonomi, Bitlis, Mutki, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bitlis'te Yıldırım Küçükbaş Hayvanları Telef Etti - Son Dakika

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