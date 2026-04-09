Bitlis\'te Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Hizan ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis, görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü. İlçe merkezi ile birlikte yüksek rakımlı bölgelerde sisin etkisi daha belirgin hissedilirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Görüş mesafesinin yer yer oldukça azalması nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli şekilde seyretmek zorunda kaldı. Özellikle virajlı ve eğimli yollarda sisin oluşturduğu risk dikkat çekti.

Yetkililer, benzer hava şartlarının devam edebileceğini belirterek sürücülere takip mesafesini korumaları ve ani manevralardan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu. - BİTLİS