Bodrum Belediyesi dört mahallede yol çalışmalarını sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört farklı mahallesinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Mumcular, Gümüşlük, Gölköy ve Dereköy'de eş zamanlı yürütülen çalışmalarla yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, kent genelinde ulaşım altyapısını iyileştirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mumcular Mahallesi Menteşe Caddesi ve 8262 Sokak'ta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Tesviye işlemleri tamamlanan Alparslan Caddesi'nde ise önümüzdeki günlerde asfalt çalışması yapılması planlanıyor.

Gümüşlük Mahallesi'nde Adnan Menderes, İsmet İnönü ve Cumhuriyet caddelerini kapsayan çalışmalar kapsamında İsmet İnönü Caddesi'nde aşınma tabakası serimine başlandı.

Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde üst kaplama öncesi trimer kazısı yapılırken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına geçilecek.

Dereköy Mahallesi'nde ise 5729 ve 5711 sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.