Bodrum'da öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da öğrencilere sıfır atık eğitimi

Bodrum\'da öğrencilere sıfır atık eğitimi
22.05.2026 15:11  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde 14 okulda 1400 öğrenciye sıfır atık eğitimi verdi, 225 öğrenci de atık getirme merkezini ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi tarafından sıfır atık eğitim programı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kapsamlı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından öğrencilerin çevre bilinci kazanması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları edinmesi hedefiyle Sıfır Atık Eğitimi verildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yürütülen program kapsamında toplam 14 okulda 1400 öğrenciye verilen eğitimin yanı sıra 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret etmek isteyen 7 ilkokuldan toplam 225 öğrenciye de tesis tanıtımı yapıldı.

Çevre Teknikerleri Filiz Hekimoğlu ve Zeynep Uyar Yabacı tarafından verilen eğitimlerde; karışık ambalaj atıklarının toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tehlikeli atıklar, atık piller, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ile atık ilaçların çöpe karışması durumunda çevreye verebileceği zararlar detaylı olarak ele alındı. Ayrıca vatandaşların atıklarını ayrıştırarak teslim edebildiği Bodrum Belediyesine ait 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde bulunan 14 farklı atık grubunun nasıl biriktirildiği ve geri dönüşüme nasıl kazandırıldığı öğrencilere aktarıldı.

Sıfır atık eğitimi alan öğrencilere, su ve enerji tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla toplam 1525 adet perlatör dağıtımı gerçekleştirildi.

Planlanan mevcut eğitim programının tamamlanmasına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sıfır atık eğitimi talebinde bulunan okullar olması halinde, eğitim öğretim yılı sonuna kadar okullarda ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde eğitimlerin devam edebileceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bodrum'da öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildi Gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine karar verildi
Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı Masa üstünde zumba dansı sorumluyu görevinden etti, belediye hukuki süreç başlattı
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
CHP Genel Merkezi önünde arbede Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar CHP Genel Merkezi önünde arbede! Gazetecileri alandan uzaklaştırdılar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isimler Adli Tıp’a sevk edildi

16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:28
Aziz Yıldırım’ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:35
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel’i bekliyor
Kılıçdaroğlu hakkında yeni iddia: Aracı kabul etmiyor, Özgür Özel'i bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:08:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.