Bitez Yalısı'nda kapsamlı temizlik çalışması - Son Dakika
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Bitez Yalısı'nda kapsamlı temizlik çalışması

Bitez Yalısı\'nda kapsamlı temizlik çalışması
08.07.2026 13:43  Güncelleme: 13:45
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Bodrum Belediyesi ekipleri, Bitez Yalısı ve çevresinde iki gün süren kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. 5 araç ve 15 personelin görev aldığı çalışmalarda çevre dostu deterjan kullanıldı, bakım onarım ihtiyaçları da giderildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü kapsamlı temizlik çalışmalarına Bitez Yalısında devam etti. İki gün boyunca sabah 05.30 ile 08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 5 araç ve 15 temizlik personeli görev aldı.

Çalışmalar kapsamında Bitez Yalısı hattı, sahile bağlantı sağlayan ara sokaklar ile Şah Caddesinde kapsamlı temizlik yapıldı. Çalışmalarda yol ve kaldırımlar süpürülürken, sahil yürüyüş yolu ise biyolojik olarak parçalanabilir, çevre dostu deterjan kullanılarak özenle yıkanıp temizlendi. Çalışmalar sırasında sahil hattı ve çevresinde tespit edilen bakım ve onarım ihtiyaçları da ilgili birimlere ivedilikle iletildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bildirilen eksikliklere aynı gün müdahale ederek gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Kapsamlı temizlik çalışmalarını Bitez Mahalle Muhtarı Seda Dönen Özgüçlü de yerinde takip etti. Bodrum Belediyesi, mahallelerde planlı şekilde sürdürdüğü kapsamlı temizlik çalışmalarıyla kentin ortak kullanım alanlarını daha temiz, düzenli ve güvenli hale getirmeye devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Bodrum, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bitez Yalısı'nda kapsamlı temizlik çalışması - Son Dakika

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