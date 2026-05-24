Su altında zeybek oynadılar

24.05.2026 19:18  Güncelleme: 19:23
Muğla Bodrum'da belediye dalgıçları ve Eko Miras ekibi, Bitez sahilinde deniz dibi temizliği yaparak 2,5 ton atık çıkardı. Temizlik sonrası dalgıçlar, Çökertme türküsü eşliğinde su altında zeybek oynadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde dalgıçların su altındaki zeybek gösterisi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bodrum Belediyesi dalgıçları ile Eko Miras ekibi, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla Bitez sahilinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Gerçekleştirilen deniz dibi ve sahil temizliğinde denizden tam 2,5 ton katı atık çıkarıldı. Toplanan tonlarca atığın arasında araç lastikleri, valizler, plastik ve cam şişeler göze çarptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise denizin metrelerce altında renkli anlar yaşandı. Deniz dibini temizleyen dalgıçlar, Ege'nin simge ezgilerinden Çökertme türküsü eşliğinde suyun altında zeybek oynadı. Dalgıçların su altındaki o keyifli anları, sualtı kamerası ile görüntülendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

19:03
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
18:53
Kılıçdaroğlu ile Özel destekçileri kavgaya tutuştu: Özgür’ü ara sana anlatsın
18:31
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
18:24
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
17:51
İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP’yi seçime kendisi götürecek
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
