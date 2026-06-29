Bodrum Belediyesi ortak alanlar için harekete geçti - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi ortak alanlar için harekete geçti

Bodrum Belediyesi ortak alanlar için harekete geçti
29.06.2026 13:48  Güncelleme: 13:49
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Bodrum Belediyesi, görüntü kirliliğine neden olan ve kamusal alanları işgal eden atıl eşya, malzeme ve araçların kaldırılması için ilçe genelinde kapsamlı bir uygulama başlatıyor. Vatandaşlardan 7 Temmuz'a kadar eşyalarını kaldırmaları istenirken, belirtilen tarihten sonra sahipsiz malzemeler ekipler tarafından toplanacak.

Bodrum Belediyesi, ortak kullanım alanlarında görüntü kirliliğine neden olan ve kamusal alanları işgal eden atıl eşya, malzeme ve araçların kaldırılmasına yönelik ilçe genelinde kapsamlı bir uygulama başlatıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında; meydan, cadde, sokak, kaldırım ve park gibi ortak yaşam alanlarında bulunan, görüntü kirliliğine neden olan atıl eşya, malzeme ve araçlar kaldırılacak.

Bu kapsamda, vatandaşların ortak kullanım alanlarını işgal eden şahsi malzeme ve atıl eşyalarını 7 Temmuz Salı gününe kadar kaldırmaları istendi. Belirtilen tarihten sonra ortak kullanım alanlarında bulunan sahipsiz veya terk edilmiş nitelikteki malzemeler ekipler tarafından kaldırılarak alanlardan uzaklaştırılacak.

Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Bodrum hedefiyle yürütülecek uygulama kapsamında, vatandaşların kamusal alanların ortak kullanımına yönelik hassasiyet göstermeleri ve çalışmalara destek vermeleri istendi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kent düzenini korumak ve ortak kullanım alanlarını daha güvenli, temiz ve düzenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen çalışmada vatandaşların iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, kamu alanlarını işgal eden ve görüntü kirliliğine neden olan şahsi malzemelerin belirtilen süre içerisinde kaldırılması çağrısında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bodrum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bodrum Belediyesi ortak alanlar için harekete geçti - Son Dakika

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