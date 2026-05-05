Bodrum\'da Su Krizi Geçici Olarak Çözüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kronikleşen su krizinde 2026 yılı yağışlarıyla derin bir nefes aldı.

Bölgenin en hayati su kaynaklarından Geyik Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşarak taşma noktasına gelirken, Mumcular Barajı ise tam 5 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 91 doluluk oranını yakaladı. Barajlardaki bu tarihi doluluk, "susuz yaz" endişesini bitirse de uzmanlar, altyapıdaki patlaklar ve su kalitesi konusunda kritik uyarılarda bulundu.

5 yıllık hasret sona erdi: "60 milyon metreküp su"

Bodrum'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki toplam su miktarının 60 milyon metreküpe ulaşması, turizm sezonu öncesi rahat bir nefes aldırdı. Uzmanlara göre, barajlardaki bu su miktarı Bodrum'u yaz boyunca idare edebilecek kapasitede.

Musluktaki tehlike: Su var ama kalite standartların altında

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, miktardaki artışın yanı sıra kaliteye odaklanılması gerektiğini belirtti. Yapılan laboratuvar analizlerini paylaşan Özçelik, Bodrum'da her üç numuneden birinin içilebilir standartta olmadığını açıkladı. Özçelik, askıda katı maddeler ve trihalometallerin halk sağlığı açısından risk teşkil ettiğine dikkat çekerek suyun kalite bazlı takibinin şart olduğunu vurguladı.

Patlaklar durursa yaz rahat geçecek

Altyapıdaki kronik sorunlara işaret eden Doç. Dr. Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an elimizde çok önemli bir fırsat var. Barajlardaki su miktarımız oldukça iyi seviyede. Eğer iletim hatlarındaki patlaklar ve kayıp-kaçaklar minimize edilirse, Bodrum halkı bu yaz su kesintisi yaşamayacak. Ancak miktar kadar kalitenin de dikkatle izlenmesi gerekiyor"

Ovalarda üretim şöleni bekleniyor

Barajlardaki bolluk sadece turizm merkezini değil, tarım arazilerini de sevindirdi. Akgedik ve Derince barajlarındaki yüksek doluluk oranları sayesinde Milas ve Selimiye ovalarında tarımsal üretimde artış yaşanması hedefleniyor. Binlerce hektarlık tarım arazisinin suya kavuşmasıyla birlikte bölgede bu yıl verim rekoru bekleniyor. - MUĞLA