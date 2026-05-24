MUSKİ ekiplerinden Torba\'daki su isale hattı patlamasına gece müdahalesi

24.05.2026 13:27  Güncelleme: 13:29
Bodrum Torba Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen içme suyu ana isale hattı arızası, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalarla sabah giderildi. MUSKİ, hattın yenileme planlamasına alındığını duyurdu.

Bodrum'un Torba Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen içme suyu ana isale hattı arızası, ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucunda sabah saatlerinde giderildi.

Sürekli arızaların yaşandığı CTP hatta oluşan patlağın onarılmasının ardından hatta yeniden su verildi. Böylece bölgede yaşanabilecek uzun süreli su kesintisinin önüne geçildi.

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bodrum'da sürdürülen ana isale hattı yenileme projesi dışında kalan söz konusu hattın da yenileme planlamasına alındığı belirtildi. Önümüzdeki süreçte hattın tamamen değiştirilerek daha sağlıklı bir altyapının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum'da yıllardır devam eden su sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda altyapı yatırımlarının kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

