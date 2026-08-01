Bodrum’un altyapı öncelikleri, katılımcı bütçe toplantısında ele alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 13 ilçede düzenlenen 'Katılımcı Bütçe Toplantıları'nın son durağı Bodrum oldu. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda Bodrum'un altyapı yatırımlarına ilişkin öncelikler masaya yatırıldı. Özellikle sık sık arızalanan içme suyu isale hatlarının yenilenmesi, yeni su kaynaklarının oluşturulması ve ilçede planlanan alt ve üstyapı çalışmaları değerlendirildi. Katılımcılar, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik talep ve önerilerini dile getirirken, MUSKİ yetkilileri görüşleri kayıt altına aldı.

Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Bodrum'un içme suyu sorunlarını son iki yılda büyük ölçüde çözdük. Altyapıda hiçbir mazeret üretmeden çalışmaya devam ediyor, Bodrum'un geleceği için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Katılımcı bütçe anlayışıyla gerçekleştirilen toplantıların, yerel ihtiyaçların doğrudan vatandaşların görüşleri doğrultusunda belirlenmesi ve yatırım planlamalarına katkı sunması hedefleniyor.