Bolu\'da Anne Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Bolu'da anne ayı ve iki yavrusu, çimenlik alanda görüntülendi.

Gerede ilçesine bağlı Toklar Yaylası'nda dolaşan anne ayı ve iki yavrusu, Ayhan Bayer ile muhtar Enes Çetin tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çimenlik alanda bir süre vakit geçiren anne ayı ve yavrularının doğal davranışları kameralara yansıdı. Görüntülerde yavru ayıların annelerinin peşinden ilerlediği ve çevrede dolaştığı görüldü. - BOLU