Bolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 111 bin 126 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Bolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde 111 bin 126 fidan toprakla buluştu

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Bolu\'da Milli Ağaçlandırma Günü\'nde 111 bin 126 fidan toprakla buluştu
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Bolu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde kent genelinde 111 bin 126 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik alanında 8 bin fidan dikilirken, vatandaşlara ücretsiz 100 bin fidan dağıtıldı.

Bolu'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlik alanında 8 bin, Bolu genelinde ise toplam 111 bin 126 fidan dikildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Bolu Çatak Yolu Ağaçcılar köyü mevkiinde saat 11.11'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Programa il protokolü, kurum müdürleri ve çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün önemine değinerek Bolu'daki orman varlığı ve yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kanbur, fidan dikme heyecanını paylaşan katılımcılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Bolu İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından dua edildi. İlk fidanlar, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun ve Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur tarafından toprakla buluşturuldu. Etkinlik kapsamında alana çam, sedir ve meyveli türlerden oluşan 8 bin fidan dikildi. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, tören alanında bin 111, Bolu genelinde ise toplam 111 bin 126 fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi. Ayrıca kent genelinde vatandaşlara ücretsiz 100 bin fidan dağıtıldı. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara yapılan ikramların ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
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