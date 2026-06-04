Bolu\'da Şiddetli Yağış Taşkınlara Neden Oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bir dere taşarken, köydeki birçok bahçe ve ahırı su bastı.

Gerede ilçesine bağlı Salur köyünde yağışlar etkili oldu. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa sürede etkisini artıran sağanak yağışın ardından, köyün içerisinden geçen dere taştı. Taşkın suları köy yollarına yayılırken, vatandaşlara ait bazı bahçeler ve ahırlar sular altında kaldı. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, taşkının daha da büyümesini engellemek amacıyla iş makineleriyle dere yatağında geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. AFAD ekipleri ve diğer görevliler ise su basan alanlarda su tahliyesi gerçekleştirerek vatandaşların mağduriyetini gidermek için seferber oldu. Ekiplerin bölgedeki su tahliyesi ve hasar tespit çalışmaları aralıksız sürüyor. - BOLU