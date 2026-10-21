Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 25 metreye düşürdü, sürücüler yavaş ilerledi

Bolu Dağı'nda yoğun sis görüş mesafesini 25 metreye düşürdü, sürücüler yavaş ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu ve görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle görüşün azalması üzerine sürücüler güzergah boyunca araçlarını yavaş sürdü.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahlarından biri olan bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalması üzerine sürücüler, güzergah boyunca araçlarıyla yavaş ilerledi.
Kaynak: İHA
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