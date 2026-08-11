Bolvadin\'de Küçükbaş Hayvan Islahı Çalışmaları

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi çerçevesinde sürülerde koyun tespit ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması ve ıslah çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen saha çalışmaları devam ediyor. 2026 Yılı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projeleri çerçevesinde Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova ve Taşağıl köylerinde projeye dahil sürülerde koyun tespit çalışması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, proje çerçevesinde bulunan hayvanların tespit ve kontrolleri gerçekleştirildi.