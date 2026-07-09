Boz Ayı Ailesi Ev Bahçesinde Konakladı - Son Dakika
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Boz Ayı Ailesi Ev Bahçesinde Konakladı

Boz Ayı Ailesi Ev Bahçesinde Konakladı
09.07.2026 08:33
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Sarıkamış'ta anne ayı ve yavruları, bir evin bahçesinde konakladı; ev sahipleri beklemek zorunda kaldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla birlikte ilçe merkezine inen boz ayı, bu kez orman yerine bir evin bahçesini mesken tuttu. Misafirlikten dönen ev sahipleri ise bahçelerinde ayı ailesini görünce araçlarından inemedi. Vatandaşlar, kendi evlerine girebilmek için ayıların bahçeden ayrılmasını dakikalarca bekledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sarıkamış'ta son günlerde sık sık yerleşim alanlarında görüntülenen boz ayılar, bu kez ilginç görüntülere sahne oldu. İlçe merkezine yavrularıyla birlikte inen anne ayı, yiyecek bulmak amacıyla bir evin bahçesine girdi. Bahçede uzun süre dolaşan ayı ve yavruları, çöp ve yiyecek ararken çevreyi de dikkatle kontrol etti. Tam o sırada misafirlikten dönen ev sahipleri, araçlarıyla bahçe kapısına geldiklerinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Bahçe kapısının hemen arkasında anne ayı ve yavrularını gören vatandaşlar, tehlikeye karşı araçlarından inmeyerek beklemeyi tercih etti. Ayı ailesinin bahçeden ayrılmasını sabırla bekleyen vatandaşlar, yaşanan ilginç anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Görüntülerde anne ayının yavrularıyla birlikte bahçede rahat tavırlar sergilediği, araç içerisindeki vatandaşların ise beklediği görüldü. Ayı ailesi bir süre sonra geldikleri yönden uzaklaşınca ev sahipleri araçlarından inerek evlerine girebildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, "Bu kez ev sahipliği sırası ayılardaydı" dedirtti. Sarıkamış'ta yaşanan olay, izleyenlere tebessüm ettirdi. - KARS

Kaynak: İHA

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