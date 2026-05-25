Bozdoğan'da bayram hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bozdoğan'da bayram hazırlıkları devam ediyor

Bozdoğan\'da bayram hazırlıkları devam ediyor
25.05.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde cadde, sokak, park ve sosyal alanlarda temizlik ile çevre düzenleme çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Mustafa Galip Özel, ekiplerin bayrama kadar yoğun mesai harcayacağını belirtti.

Bozdoğan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in talimatıyla sahaya çıkan ekipler; cadde, sokak, meydan ve ortak kullanım alanlarında temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında yol kenarları temizlenirken, park ve sosyal alanlarda da bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerinin bayrama kadar çalışmalarını yoğun şekilde sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşların daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda bayram geçirmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, belediye ekiplerinin bayram hazırlıkları kapsamında sahada yoğun mesai harcadığını belirterek, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı daha temiz ve düzenli bir ortamda karşılaması için ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bozdoğan'ımızın her noktasında temizlik ve düzenleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bozdoğan'da bayram hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Dünya Kupası kampı ABD’den Meksika’ya alındı İran'ın Dünya Kupası kampı ABD'den Meksika'ya alındı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor
Real Madrid ve Barcelona’ya kafa tutuyorlardı Küme düştüler Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler
TBMM’ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti TBMM'ye yürüyen Özel, trafikte gördüğü gelin ve damadı tebrik etti
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı

13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:27
Galatasaray’ın tavrı belli Benfica’dan Yunus Akgün için yeni hamle
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle
13:05
Icardi için yolun sonu Okan Buruk’un raporu ortaya çıktı
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
12:35
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 13:52:03. #7.12#
SON DAKİKA: Bozdoğan'da bayram hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.