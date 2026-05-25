Bozdoğan\'da bayram hazırlıkları devam ediyor

Bozdoğan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in talimatıyla sahaya çıkan ekipler; cadde, sokak, meydan ve ortak kullanım alanlarında temizlik, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçenin birçok noktasında eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında yol kenarları temizlenirken, park ve sosyal alanlarda da bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Belediye ekiplerinin bayrama kadar çalışmalarını yoğun şekilde sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşların daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda bayram geçirmesi hedefleniyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, belediye ekiplerinin bayram hazırlıkları kapsamında sahada yoğun mesai harcadığını belirterek, "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı daha temiz ve düzenli bir ortamda karşılaması için ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bozdoğan'ımızın her noktasında temizlik ve düzenleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN