Bozdoğan\'da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Bozdoğan Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen ot biçme ve çevre temizliği çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar kapsamında; kamu kurumlarının çevresi, yollar, parklar ve yeşil alanlar titizlikle temizlenerek daha düzenli hale getiriliyor.

Bozdoğan Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamını sürdürebilmesi amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. Özellikle bahar aylarının gelmesiyle birlikte artan ot ve yabani bitki yoğunluğuna karşı planlı şekilde yürütülen çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mustafa Galip Özel, ilçenin estetik görünümünü korumak ve ortak yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getirmek adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Başkan Özel açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzuru, ilçemizin estetik görünümü ve ortak yaşam alanlarımızın korunması adına çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir Bozdoğan için ekiplerimiz sahada. Bozdoğan bizim, Bozdoğan hepimizin" dedi.

Belediye ekiplerinin, planlama dahilinde ilçe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN