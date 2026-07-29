Bozdoğan Dümen Mahallesi’nin içme suyu altyapısı güçleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Bozdoğan'ın Dümen Mahallesi'nde 3 milyon 800 bin TL yatırımla 1800 metrelik içme suyu pompa hattı inşa ederek yeni sondaj kuyusunu hizmete hazırlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Bozdoğan ilçesi Dümen Mahallesi'nde içme suyu altyapısını daha da güçlü hale getirecek çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Mahalleye kazandırılan yeni sondaj kuyusunun hizmete alınması kapsamında bin 800 metre uzunluğunda içme suyu pompa hattı inşa ediliyor. Toplam 3 milyon 800 bin Türk Lirası yatırım bedeliyle gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin içme suyu altyapısı güçlendirilmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde altyapı yatırımlarının devam edeceğini belirterek "Tüm ilçelerimizde alt ve üstyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aydınımızın için çalışıyor, hizmet ve projelerimizi kentimize kazandırıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.