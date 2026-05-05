Bozkurt\'ta Heyelan, Yol Yeniden Açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan grup köy yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Bozkurt ilçesinde sağanak yağışların ardından heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Bayramgazi, Kestanesökü, Sakızcılar, Kızılcaelma ve Şeyhoğlu köylerinin ulaşım sağladığı grup yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede incelemelerde bulunan İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yolu kapatan toprak, kaya ve ağaçların kaldırılmasının ardından yol dün akşam saatlerinde trafiğe açıldı. - KASTAMONU