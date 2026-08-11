Bozkurt'un Yeniden İnşası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 2021 yılında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Acımızı kalbimize gömüp, yüzleri güldürmek için verdiğimiz emeğin hikayesi. Bozkurt'ta 5 yıl önce milletçe yaşadığımız sel felaketinin ardından bir an durmadan, beklemeden yaraları sarmaya, hasarları onarmaya, kayıplarımızı telafi etmeye başladık. Çok şükür bu zorluğundan da altından kalktık, el ele verdik bir kez daha zoru başardık. Şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu" ifadelerini kullandı.