Buharkent\'te B-Reçete Eğitimi

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek B-Reçete uygulaması kapsamında düzenlenen Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi'ne 235 üretici katıldı.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan B-Reçete uygulaması kapsamında üreticilere yönelik Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) Uygulayıcısı Eğitimi düzenlendi. Daha önce eğitim almamış üreticilere yönelik gerçekleştirilen eğitim programı, ilçede yoğun ilgi gördü. Üreticilerin bitki koruma ürünlerini bilinçli ve doğru şekilde kullanmalarını amaçlayan eğitime toplam 235 üretici katılım sağladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, eğitime katılamayan üreticiler için de fırsat sunulduğunu belirtti. Buna göre, eğitim alamayan üreticilerin 26 Haziran 2026 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Müdürlüğü'ne başvurarak eğitime katılmaları halinde belge almaya hak kazanabilecekleri ifade edildi. Yetkililer, B-Reçete uygulaması öncesinde üreticilerin gerekli eğitimleri tamamlamalarının önem taşıdığına dikkat çekerek, başvuruların belirtilen süre içerisinde yapılması gerektiğini hatırlattı. - AYDIN