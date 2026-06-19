Messi\'nin sırrı ortaya çıktı! Takım arkadaşları onu böyle buluyormuş

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise attığı üç golle takımına galibiyeti getiren Lionel Messi oldu. Yıldız futbolcu, bir kez daha Dünya Kupası sahnesinde tarihe geçen performanslarından birine imza attı.

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mücadelenin ardından ortaya çıkan bir detay futbolseverlerin dikkatini çekti. Arjantinli oyuncuların, sahada Lionel Messi'yi daha rahat görebilmesi için yıldız futbolcunun farklı renk krampon giydiği fark edildi.

SAHADA DAHA KOLAY SEÇİLİYOR

İddiaya göre Arjantin teknik ekibi ve futbolcuları, oyunun yüksek temposunda Messi'nin sahada daha kolay fark edilmesi amacıyla bu yöntemi tercih ediyor. Farklı renk kramponlar sayesinde takım arkadaşları, hücum organizasyonlarında Messi'nin yerini daha hızlı tespit edebiliyor.

RAKİPLERE GÖZDAĞI

Hat-trick yaparak turnuvaya müthiş bir başlangıç yapan Lionel Messi, Arjantin'in en büyük kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Tecrübeli yıldızın performansı, şimdiden rakip takımlara da önemli bir mesaj verdi.