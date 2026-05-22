Buharkent\'te ilek bahçelerinde erken dönem oluşum tespit edildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde ilek ihtiyacında bağımsızlık hedefiyle kurulan bahçelerde yapılan kontrollerde, ağaçlar üzerinde erken dönem ilek oluşumu tespit edildi.

İlek ihtiyacında dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla planlanan ve Buharkent Belediyesi yükleniciliğinde oluşturulan 1. ve 2. etap ilek bahçelerinde aylık rutin kontroller gerçekleştirildi. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada incelemelerde bulunurken, yapılan kontrollerde ağaç gelişimlerinin normal seyrettiği, herhangi bir hastalık veya zararlıya rastlanmadığı belirtildi. Sahada yapılan gözlemlerde ise ağaçlar üzerinde erken dönem ilek oluşumlarının görüldüğü kaydedildi. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlek ihtiyacında bağımsız olma amacıyla planladığımız ve Buharkent Belediyesi yükleniciliği ile oluşturulan 1. Etap ve 2. Etap ilek bahçelerinde, aylık rutin kontroller yapıldı. Ağaç ve ilek gelişimlerinin normal olduğu, hastalık ve zararlı bulunmadığı tespit edildi. Erken olmakla birlikte ağaçlar üzerinde ilek bulunduğu görüldü. Aylık kontroller kapsamında, üretimin her aşamasında teknik desteğimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN