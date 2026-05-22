Buharkent'te ilek bahçelerinde erken dönem oluşum tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buharkent'te ilek bahçelerinde erken dönem oluşum tespit edildi

Buharkent\'te ilek bahçelerinde erken dönem oluşum tespit edildi
22.05.2026 07:38  Güncelleme: 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde dışa bağımlılığı azaltmak için kurulan ilek bahçelerinde yapılan kontrollerde, ağaçlarda erken dönem ilek oluşumu görüldü. Hastalık ve zararlıya rastlanmadı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde ilek ihtiyacında bağımsızlık hedefiyle kurulan bahçelerde yapılan kontrollerde, ağaçlar üzerinde erken dönem ilek oluşumu tespit edildi.

İlek ihtiyacında dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla planlanan ve Buharkent Belediyesi yükleniciliğinde oluşturulan 1. ve 2. etap ilek bahçelerinde aylık rutin kontroller gerçekleştirildi. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada incelemelerde bulunurken, yapılan kontrollerde ağaç gelişimlerinin normal seyrettiği, herhangi bir hastalık veya zararlıya rastlanmadığı belirtildi. Sahada yapılan gözlemlerde ise ağaçlar üzerinde erken dönem ilek oluşumlarının görüldüğü kaydedildi. Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlek ihtiyacında bağımsız olma amacıyla planladığımız ve Buharkent Belediyesi yükleniciliği ile oluşturulan 1. Etap ve 2. Etap ilek bahçelerinde, aylık rutin kontroller yapıldı. Ağaç ve ilek gelişimlerinin normal olduğu, hastalık ve zararlı bulunmadığı tespit edildi. Erken olmakla birlikte ağaçlar üzerinde ilek bulunduğu görüldü. Aylık kontroller kapsamında, üretimin her aşamasında teknik desteğimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Buharkent'te ilek bahçelerinde erken dönem oluşum tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayramda kesilecek “Donald Trump“ adı verilen bufalo gündem oldu Bayramda kesilecek! "Donald Trump" adı verilen bufalo gündem oldu
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi’yi istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor
Koç Holding’den 85 milyon euroluk satın alma Beklenen izin çıktı Koç Holding'den 85 milyon euroluk satın alma! Beklenen izin çıktı
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il

08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
04:44
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
03:10
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
01:09
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 08:31:37. #7.12#
SON DAKİKA: Buharkent'te ilek bahçelerinde erken dönem oluşum tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.