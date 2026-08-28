Bulanık'ta 100 Milyon TL'lik Asfalt Çalışması - Son Dakika
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Bulanık'ta 100 Milyon TL'lik Asfalt Çalışması

Bulanık\'ta 100 Milyon TL\'lik Asfalt Çalışması
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Bulanık’ta 100 milyon TL ile 11 yerleşim yeri için sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 100 milyon TL'lik maliyetle 11 yerleşim yerini birbirine bağlayan güzergahta yürütülen sıcak asfalt çalışması devam ediyor.

Bulanık ilçesinde köy yollarının ulaşım standardını yükseltmek amacıyla başlatılan sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Muş İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alparslan-1 Karakolu ile Kuş Çeşmesi arasındaki güzergahta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Muş'a güvenlik yolları kapsamında bu yıl 26 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) ve 13 kilometre sathi kaplama yapılması için toplam 100 milyon TL ödenek ayrıldı. Ödenek kapsamında Bulanık'ta yürütülen çalışmalarda il özel idaresi ekipleri, kendi araç, iş makineleri ve personeliyle sahada yoğun mesai harcıyor. Çalışmaların bu şekilde yürütülmesiyle önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Alparslan-1 Karakolu ile Bulanık arasındaki köylerin ulaşımını sağlayan yaklaşık 18 kilometrelik grup yolunda çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Sahadaki çalışmalarda 27 kamyon, 7 iş makinesi ve 34 personel görev yapıyor. Güzergahın yaklaşık 12 kilometrelik bölümünün tamamlandığı, kalan 6 kilometrelik bölümde ise günlük ortalama 800 metre asfaltlama gerçekleştirildiği belirtildi. Yolun tamamlanmasıyla Bulanık'a bağlı çok sayıda köy ve yerleşim yerinin ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Koşansu, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve köy yollarının standardını yükseltmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Koşansu, "İlçemizde vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak ve köy yollarımızın standardını yükseltmek amacıyla asfalt çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu an 18 kilometrelik BSK asfalt çalışmamızı yerinde incelemek için buradayız. Toplamda 11 köyümüz bu çalışmadan faydalanıyor. İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği ödenekle birlikte Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından asfalt çalışmamız gerçekleştiriliyor" dedi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Bulanık, Ulaşım, Çevre, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bulanık'ta 100 Milyon TL'lik Asfalt Çalışması - Son Dakika

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