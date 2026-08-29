Buldan\'da Kış Hazırlıkları Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kış hazırlıkları başladı. Ev hanımları, doğal ürünlerle hazırladıkları tarhana ve erişteleri geleneksel yöntemlerle kurutarak, Buldan bezinden yapılan keselerde kış aylarında tüketmek üzere saklıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde ev hanımları, kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan tarhana ve erişte hazırlıklarına başladı. Doğal ürünlerle ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan kışlık yiyecekler, kurutulduktan sonra Buldan

bezinden yapılan keselere doldurularak kilerlerde muhafaza ediliyor.

Tarhana hazırlığında kırmızı kapya biber, soğan, domates ve fındık biber kullandıklarını belirten Naciye Gür, malzemelerin doğranıp karıştırılarak yoğrulduğunu söyledi. Tarhanaya rengini veren en önemli ürünün kırmızı kapya biber olduğunu ifade eden Gür, hazırlanan hamurun yaklaşık bir hafta ekşimesi ve mayalanması için bekletildiğini dile getirdi.

Yoğurdun kaymağı ve tuzla mayalanan karışıma daha sonra un eklendiğini anlatan Gür, un ilave edildikten sonra hamurun yaklaşık üç hafta daha bekletildiğini belirtti. Bu süreçte hamurun ara ara karıştırıldığını kaydeden Gür, böylece hamurun leğenden taşmasının ve yüzeyinin kurumasının önüne geçildiğini söyledi. Üç haftanın sonunda kuruyan hamurun örtüler üzerine serildiğini ifade eden Gür, küçük parçalara ayrılan hamurun delikli taslardan veya robotlardan geçirilerek yeniden kurutulduğunu anlattı. Kurutma işleminin ardından tarhananın keselere doldurularak kış boyunca tüketilmek üzere saklandığını ifade etti.

Erişte de sofralar için hazırlanıyor

Kışlık hazırlıklar kapsamında erişte de yaptıklarını belirten Naciye Gür, unun su ve yumurtayla yoğrularak hamur haline getirildiğini söyledi. Bir süre dinlendirilen hamurun oklavayla açıldığını, sac üzerinde kısa süre pişirildikten sonra ince ince kesildiğini ifade etti. Kesilen eriştelerin kurutulduğunu belirten Gür, bekledikçe lezzetinin arttığını ve uzun süre dayanabildiğini dile getirdi. Kuruyan eriştelerin de keselere doldurularak dolaplarda saklandığını kaydetti. Bu yıl kızlarının isteği üzerine spagetti şeklinde erişte de hazırladığını ifade eden Gür, tarhana ve eriştenin kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan doğal ve sağlıklı ürünler olduğunu belirtti.

Buldan'da geleneksel yöntemlerle sürdürülen bu kış hazırlıkları, hem yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasına hem de doğal ürünlerin uzun süre saklanmasına katkı sağlıyor.