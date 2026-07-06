Buldan'da Polen Hasadı Başladı

Denizli'nin Buldan ilçesinde polen hasadı için arıcılar yoğun mesai harcıyor.

Buldan'da arıların binlerce çiçekten topladığı ve doğanın bir harikası olarak adlandırılan polenlerin toplanma işlemi başladı. Bal üretiminin yanı sıra polen hasadı için arıcılar yoğun mesai harcıyor. Bölgede arıcılık yapan ve aynı zamanda Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Hakan Aytekin, ailesi ile birlikte arıların ve kovanların bakımlarını yaptıklarını dile getirdi. Eşiyle beraber ailecek işletmelerinde üretime devam ettiklerini belirten Aytekin, "Şu anda Buldan'ın kendine ait endemik bitki türlerinin ve özellikle Latince ismi laden olan ve bizde pamucak diye geçen pamucak, tavşanak gibi bitki türlerinden almış olan polenin hasadını yapmaktayız. Bu bizim Buldan'ımıza özgü birçok bitkiyi poleni içerisinde bulunduran bir ürünümüz" dedi.

Polenlerin özelliklerine değinen Aytekin, "İşte şurada siyah olarak görünenler gelincik dediğimiz kırmızı lalelerin, mor olanlar ebegümeci bitkisinin, yine şu koyu turuncu renk olanlar tavşancıl ve laden bitkisi olan pamucağın, açık renk olanlar da son yıllarda ilçemizin kırsal mahallelerinde dikimi gerçekleştirilen zirai kekiğin balının polenleri. Tabii polen, içermiş olduğu vitamin ve aminoasitlerle inanılmaz bir enerji deposu. Çocuklarımızın gelişimi için birçok hastalığın bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olan bir ürün. Arılarımız bunları ayaklarında küçük küçük toplar şeklinde yüzlerce çiçekten toplayarak getiriyor. Doktor tavsiyesi olursa daha iyi oluyor tabii, bazen alerjen etki gösterebiliyor. Birçok insan tarafından kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bütün üretici arkadaşlarımıza bereketli bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ