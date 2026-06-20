Burdur'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su basarken, yollarda çamur birikintileri oluştu.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle taşkın meydana gelen noktalarda bazı evleri su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskını yaşanan evlerde ve yollarda su tahliye çalışması gerçekleştirirken, çamur ve birikintilerin temizlenmesi için de çalışma başlattı. - BURDUR
Son Dakika › Çevre › Burdur'da Sağanak Yağışla Su Baskınları - Son Dakika
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