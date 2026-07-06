Burhaniye\'de sahil yoluna Büyükşehir desteği

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Pelitköy sahilinde doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların tamirine başladı. Yol yapım çalışmaları Pelitköy sahilindeki yazlıkçıları sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Pelitköy Sahil Yolu'nda sürdürdüğü ikinci etap çalışmaları devam ederken, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil de, çalışmaları yerinde incelerken, ekiplere kolaylıklar diledi. Tarık Erdil yaptığı açıklama da, "Pelitköy İçmeler mevkisinde, doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın yenilenmesi ve bakım çalışmalarını sürdüren ekiplerimizi ziyaret ettik. İlçemizin ulaşım altyapısını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürütüyor, yollarımızı en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için aralıksız çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR