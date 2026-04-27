Burhaniye'de sezon öncesi Ören Plajında alt yapı çalışmalarına başlandı - Son Dakika
Burhaniye'de sezon öncesi Ören Plajında alt yapı çalışmalarına başlandı

Burhaniye\'de sezon öncesi Ören Plajında alt yapı çalışmalarına başlandı
27.04.2026 12:18  Güncelleme: 12:19
Burhaniye ilçesinde, meşhur Ören Plajı'nda etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve lodosun ardından, geçmiş yıllarda inşa edilen altyapının zamanla yıpranması ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının birleşik sistem olarak çalışması nedeniyle bazı bölgelerde göçükler meydana geldi.

Burhaniye ilçesinde, meşhur Ören Plajı'nda etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve lodosun ardından, geçmiş yıllarda inşa edilen altyapının zamanla yıpranması ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının birleşik sistem olarak çalışması nedeniyle bazı bölgelerde göçükler meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can güvenliğini ön planda tutarak bölgede gerekli güvenlik önlemleri alarak oluşan göçüklerin onarımı için çalışmalarına başladı.

Ören Plajı'nda yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen 600'lük kanalizasyon hattında meydana gelen çökme sonrası, hattın yenilenmesi çalışmalarınada başlandı. Mevcut hatta herhangi bir müdahalede bulunulmadan, hattın yanına yeni bir kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Bu sayede çalışmalar süresince atık su karışımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan ve kumsal zemin yapısına sahip bölgede, son yağışlarla birlikte yer altı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kazı çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için drenaj pompalarıyla su tahliyesi yapılıyor. BASKİ ekipleri, altyapının daha sağlam, güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla bölgede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Burhaniye'de sezon öncesi Ören Plajında alt yapı çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı 45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
Tutuklu Tuncay Sonel’in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

12:30
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı
12:02
ABD, BAE ve Katar’daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi
11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
SON DAKİKA: Burhaniye'de sezon öncesi Ören Plajında alt yapı çalışmalarına başlandı - Son Dakika
