Burhaniye\'de sezon öncesi Ören Plajında alt yapı çalışmalarına başlandı

Burhaniye ilçesinde, meşhur Ören Plajı'nda etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve lodosun ardından, geçmiş yıllarda inşa edilen altyapının zamanla yıpranması ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının birleşik sistem olarak çalışması nedeniyle bazı bölgelerde göçükler meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların can güvenliğini ön planda tutarak bölgede gerekli güvenlik önlemleri alarak oluşan göçüklerin onarımı için çalışmalarına başladı.

Ören Plajı'nda yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen 600'lük kanalizasyon hattında meydana gelen çökme sonrası, hattın yenilenmesi çalışmalarınada başlandı. Mevcut hatta herhangi bir müdahalede bulunulmadan, hattın yanına yeni bir kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Bu sayede çalışmalar süresince atık su karışımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 3 metre aşağıda bulunan ve kumsal zemin yapısına sahip bölgede, son yağışlarla birlikte yer altı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kazı çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için drenaj pompalarıyla su tahliyesi yapılıyor. BASKİ ekipleri, altyapının daha sağlam, güvenli ve uzun ömürlü hale getirilmesi amacıyla bölgede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. - BALIKESİR