Burhaniye\'de Sivrisinek Şikayetleri Artıyor

Burhaniye ilçesinde, sıcakların artması ile birlikte sivri sinek şikayetleride bitmek bilmiyor. Ören Mahallesinde oturan emekli öğretmen Celal Beyazıt, sivri sinek yüzünden uyku uyuyamadıklarını söyledi.

Burhaniye'de özellikle Ören Mahallesinde sivri sinek şikayetleri bitmek bilmiyor. Sivri sinekler yüzünden uyku uyuyamadıklarını anlatan Celal Beyazıt, önlem alınmasını istedi. Sivri sineklerin rüzgarsız havalarda daha çok rahatsızlık verdiğini kaydeden Celal Beyazıt, "Son günlerde sivri sineklerin sayıları arttı. Çevremizde bataklık alanda yok. Ama bu sinekler nereden çıkıyor. Evde torunlarım var. Uyku uyuyamıyorlar. Sivri sinekle mücadele artırılmalı" diye konuştu.