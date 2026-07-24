Burhaniye’de tarihi çınar ağacı ilgi bekliyor

Burhaniye ilçesinde, Kocacami önünde bulunan tarihi çınar ağacı ilgi bekliyor. Çınarın budanması gerektiğini kaydeden Fevzi Küçükkırsoy, ağacın gövdesinde mantar oluştuğunu söyledi.

Burhaniye de merkez Kocacami önünde bulunan 140 yıllık çınar ağacı ilgi bekliyor. Çınarın bakıma ihtiyacı olduğunu kaydeden esnaflardan Fevzi Küçükkırsoy, çınarın gölgesinden çok sayıda vatandaşın yararlandığını söyledi. Çınarın bir dalının yıllar önce kırıldığını kaydeden Fevzi Küçükkırsoy, " Bu ağacın gövdesinde kırılan dalın yerinde mantar oluştu. Bazı dalları da kurumaya başladı. Bir ziraat mühendisi ile görüştük. Mantarın temizlenmesi gerektiğini söyledi. Budama yapılmasını söyledi. Belediye ekiplerinin bununla ilgilenmesini istiyoruz. Böyle ağaçlar kolay yetişmiyor" dedi.