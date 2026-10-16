Bursa Büyükşehir ekipleri, Tirilye sahilini yağış sonrası 20 personelle temizledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki yoğun yağışların ardından sahillerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan yoğun yağışların ardından yaşanan olumsuzlukları gidermek ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yağışların kıyı şeridinde bıraktığı izleri silmek için yoğun mesai harcandı. Mudanya ilçesi Tirilye sahilinde oluşan kirliliğin ardından harekete geçen Büyükşehir ekipleri, kıyı şeridinde detaylı temizlik işlemleri gerçekleştirdi. 20 personel, 1 süpürge aracı, 1 tanker, 1 kepçe, 2 açık kasa kamyon ve 2 transit araçla yürütülen çalışmalar kapsamında yağışlarla birlikte sahile taşınan ağaç kütükleri, dal parçaları ve kum birikintileri temizlendi. Sahil yolunda zarar gören parke taşları da toplanarak, bölge bakım ve onarım çalışmalarına hazır hale getirildi.