Bursa Büyükşehir, yağış ve fırtınaya karşı 1126 personel ve 439 araçla hazırlandı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir, yağış ve fırtınaya karşı 1126 personel ve 439 araçla hazırlandı

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Bursa Büyükşehir, yağış ve fırtınaya karşı 1126 personel ve 439 araçla hazırlandı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı sonrası 1126 personel ve 439 araçla teyakkuza geçti. Başkan Vekili Şahin Biba, AKOM'da gelişmeleri takip etti; ekipler kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını temizledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Ekipler, muhtemel sel, su baskını ve taşkınlara karşı bin 126 personel ve 439 araçla sahada hazır bulunurken, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AKOM'da gelişmeleri yakından takip etti. Biba, BUSKİ ve İtfaiye personeliyle görev yerlerinde bir araya gelerek hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından il genelinde hazırlıklarını artırdı. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece boyunca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde kritik noktalarda konuşlanarak teyakkuz halinde görev yapıyor.

Bin 126 personel ve 439 araçla kesintisiz mesai

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş. ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı birimleri başta olmak üzere ilgili tüm ekipler, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağmurlar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı araç, ekipman ve iş makineleriyle sahada hazır bekliyor. 'Yol Bakım'da 350, 'Tarım Peyzaj A.Ş.' ile 'Park ve Bahçeler'de 458, 'İtfaiye'de 134, 'BUSKİ'de 130, 'Zabıta'da 38, çağrı merkezlerinde 16 ve 'Sahil Planlama'da 8 personel yer alıyor. 'Tarım Peyzaj A.Ş.' ve 'Park ve Bahçeler'de 164, 'Yol Bakım'da 118, 'BUSKİ'de 100, 'İtfaiye'de 44 ve 'Zabıta'da 13 araç muhtemel vakalara müdahale için hazır durumda bulunuyor.

Başkan vekili Biba gelişmeleri sahada takip etti

Birimler arasındaki koordinasyon AKOM üzerinden sağlanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da şehir genelindeki son durumu ve meteorolojik gelişmeleri buradan takip etti. Ardından BUSKİ Genel Müdürlüğü ve İhsaniye İtfaiye İstasyonu'na geçen Başkan Vekili Biba, hazırlıklara ilişkin ekiplerden bilgi alıp son durumu değerlendirdi. Olumsuz hava şartlarının etkilerinin devam ettiği süre boyunca ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini belirten Başkan Vekili Şahin Biba, vatandaşları da dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ekiplerden kanalizasyon temizliği

Yaz boyunca altyapı ağına güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi beklenen yağışlara karşı belirlenen müdahale ihtiyacı tespit edilen bölgelerde gece boyunca kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin hummalı çalışmasıyla yağışlar öncesi şehir genelinde altyapı ağı güvenli hale getirildi.

Belediyenin ihbar hatları 7-24 açık

Bursa Büyükşehir Belediyesi, su ve kanalizasyonla ilgili ihbarlar için BUSKİ Alo 185, diğer talepler için 444 16 00 ve Alo 153 hatlarını vatandaşların erişimine açık tutuyor. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yardım istenebiliyor.

Kaynak: İHA
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