Yıldırım'da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı - Son Dakika
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Yıldırım'da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı

Yıldırım\'da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı
02.07.2026 17:17  Güncelleme: 17:19
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Bursa Yıldırım Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde çöp eve dönüşen bir dairede temizlik çalışması yaparak 5 ton çöp ve atığı tahliye etti. Dezenfeksiyon ve ilaçlama da yapılan dairede mahalle sakinleri rahat nefes aldı.

Bursa'da Yıldırım Belediyesi ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde çöp eve olarak kullanılan dairede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Toplum sağlığını ve çevre temizliğini önceleyen Yıldırım Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yaklaşık 6 ay önce temizlenen Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki dairenin yeniden çöp eve dönüştürüldüğü belirlendi. Mahkeme kararının ardından söz konusu adrese, Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Harekete geçen ekipler, toplum sağlığı açısından tehdit oluşturan dairede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Evde biriktirilen çöp ve atıklar tahliye edildi. Yıldırım Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmalarının ardından söz konusu daireden toplam 5 ton çöp çıkarıldı. Temizlik işlemlerinin ardından evde detaylı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması da yapılarak sağlık risklerinin önüne geçildi. Yapılan çalışma sayesinde kötü koku ve çevre kirliliğinden şikayetçi olan mahalle halkı ise rahat bir nefes aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlığını, güvenliğini ve huzurunu korumayı temel görev kabul ediyoruz. Bu kapsamda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan hiçbir olumsuzluğa kayıtsız kalmıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu titizlikle yerine getiriyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefimize ulaşmak için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Temizlik çalışmasının ardından rahat bir nefes alan mahalle halkı, Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yıldırım'da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıldırım'da çöp ev temizlendi, 5 ton çöp çıktı - Son Dakika
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