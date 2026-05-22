Bursa\'da Karga Kuaför Oluyor

Bursa'da erkek kuaförlüğü yapan Suat Karabağ'ın "Kahraman" adını verdiği karga, iki haftadır her gün aynı saatte dükkana gelip yere düşen saçları ağzıyla topluyor. Suat Karabağ'ın saç kesemiyor ama saçları topluyor dediği kahraman çevredekilerin ilgi odağı oldu. "Yeni çırağım" dediği karganın her gün gelmesini bekleyen Karabağ, "Hem temizlik yapıyor hem ücret istemiyor" dedi.

Yaklaşık 21 yıldır Bursa'nın Yıldırım ilçesinde erkek kuaförlüğü yaptığını belirten Suat Karabağ, son iki haftadır dükkanın yeni misafirinin bir karga olduğunu söyledi. İnsanlardan korkmadan kapıdan içeri giren karganın yerdeki saçları topladığını anlatan Suat Karabağ, müşterilerin de bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Kargayı artık dükkanın bir parçası gibi gördüğünü söyleyen Karabağ, "21 yıldır bu dükkanda erkek kuaförlüğü yapıyorum. Yeni bir çırak aldım, adı 'Kahraman'. İki haftadan beri devamlı geliyor. Kapıdan içeri girip bakıyor, yerde saç varsa topluyor götürüyor. Çok memnunum bu durumdan. Onu kalfalığa yükseltmeyi düşünüyorum" dedi.

Karganın dükkanda kimseye aldırış etmeden rahatça dolaştığını belirten Karabağ, "Müşterilerimin çok ilgisini çekiyor. Gayet sevimli, bizim yüzümüzü güldürüyor. Esnaf arkadaşlarla birlikte adını 'Kahraman' koyduk. Çok zeki, akıllı bir hayvan. Burada kendine zarar gelmeyeceğini anladı sanırsam. Rahat rahat kapıdan girip dükkanın içinde ben çalışırken yerdeki saçları topluyor. Hem ücret de almıyor" diye konuştu.

"Kahraman"ın artık her gün gelmesini beklediklerini söyleyen Karabağ, "Seviyorum onu, umarım her gün gelir böyle. Ona ceviz aldım, yemesi için bir dahaki geldiğinde sürpriz yapacağım" ifadelerini kullandı.

Dükkana girerek yerdeki saçları ağzıyla toplayan karga ise hem müşterilerin hem de çevre esnafının ilgi odağı oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA