Bursa'da Karga Kuaför Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Karga Kuaför Oluyor

Bursa\'da Karga Kuaför Oluyor
22.05.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Karabağ, dükkanına gelen 'Kahraman' adlı karganın saçları toplamasından memnun.

Bursa'da erkek kuaförlüğü yapan Suat Karabağ'ın "Kahraman" adını verdiği karga, iki haftadır her gün aynı saatte dükkana gelip yere düşen saçları ağzıyla topluyor. Suat Karabağ'ın saç kesemiyor ama saçları topluyor dediği kahraman çevredekilerin ilgi odağı oldu. "Yeni çırağım" dediği karganın her gün gelmesini bekleyen Karabağ, "Hem temizlik yapıyor hem ücret istemiyor" dedi.

Yaklaşık 21 yıldır Bursa'nın Yıldırım ilçesinde erkek kuaförlüğü yaptığını belirten Suat Karabağ, son iki haftadır dükkanın yeni misafirinin bir karga olduğunu söyledi. İnsanlardan korkmadan kapıdan içeri giren karganın yerdeki saçları topladığını anlatan Suat Karabağ, müşterilerin de bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade etti.

Kargayı artık dükkanın bir parçası gibi gördüğünü söyleyen Karabağ, "21 yıldır bu dükkanda erkek kuaförlüğü yapıyorum. Yeni bir çırak aldım, adı 'Kahraman'. İki haftadan beri devamlı geliyor. Kapıdan içeri girip bakıyor, yerde saç varsa topluyor götürüyor. Çok memnunum bu durumdan. Onu kalfalığa yükseltmeyi düşünüyorum" dedi.

Karganın dükkanda kimseye aldırış etmeden rahatça dolaştığını belirten Karabağ, "Müşterilerimin çok ilgisini çekiyor. Gayet sevimli, bizim yüzümüzü güldürüyor. Esnaf arkadaşlarla birlikte adını 'Kahraman' koyduk. Çok zeki, akıllı bir hayvan. Burada kendine zarar gelmeyeceğini anladı sanırsam. Rahat rahat kapıdan girip dükkanın içinde ben çalışırken yerdeki saçları topluyor. Hem ücret de almıyor" diye konuştu.

"Kahraman"ın artık her gün gelmesini beklediklerini söyleyen Karabağ, "Seviyorum onu, umarım her gün gelir böyle. Ona ceviz aldım, yemesi için bir dahaki geldiğinde sürpriz yapacağım" ifadelerini kullandı.

Dükkana girerek yerdeki saçları ağzıyla toplayan karga ise hem müşterilerin hem de çevre esnafının ilgi odağı oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bursa'da Karga Kuaför Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı

09:44
Bu iş tamam Salah’ın Fener’e imzası artık kesin gibi
Bu iş tamam! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi
09:44
Kılıçdaroğlu’na ikinci şok Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi
09:30
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı Jesus’tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
Şampiyon yaptı, takımdan ayrıldı! Jesus'tan ortalığı yıkan Fenerbahçe sözleri
09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 10:02:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Karga Kuaför Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.