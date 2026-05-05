Bursa'da trafik düzenlemesi

05.05.2026 05:09
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri olan İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden yan yolda asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün binlerce aracın kullandığı güzergahta başlatılan çalışmalar kapsamında, yolun daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda asfalt serim ve zemin iyileştirme çalışmalarına devam ederken, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için geçici trafik düzenlemeleri de hayata geçirildi.

Yapılan açıklamada, "Çalışmalar kapsamında 05 Mayıs ile 07 Mayıs 2026 tarihleri arasında terminale gidiş istikameti trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı Demirtaş kavşağından sağlanacaktır. Sürücülerin, çalışmalar süresince alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

