Bursa Meclisi\'nde katı atık tesisi planı oy çokluğuyla kabul edildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Nilüfer ilçesi Kayapa ve Kuruçeşme mahallelerinde belirlenen parsellerin 'Katı Atık Tesisleri Alanı' raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Projenin önemine ve gerekliliğine vurgu yapan Başkan Vekili Şahin Biba, "5 yıl sonra herkes teşekkür edecek" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında gerçekleştirildi. Kent genelinde katı atıkların bertaraf edilmesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile Nilüfer ilçesi Kayapa ve Kuruçeşme mahallelerindeki "Katı Atık Tesisleri Alanı" imar planı değişikliklerine yapılan askı itirazları meclis gündemine taşındı. Meclis görüşmeleri sırasında söz alan muhalefet temsilcileri, seçilen alanın konumu nedeniyle çevresel riskler taşıdığını savundu.

Eleştirilerin ve yaşanan gerginliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, konunun geçmişi ve hukuki altyapısına ilişkin resmi belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderdiği yazıyı okuyan Biba, mevcut depolama alanlarının kapasitelerinin sınırlarına ulaştığını vurguladı.

Görüşmeler sürerken meclis salonundaki çevredeki mahalle sakinleri karara tepki gösterdi. Yapılan müzakerelerin ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu temsilcilerinin açıklamalarının ardından oylamaya geçildi. Askı itirazlarını reddeden ve plan değişikliklerini onaylayan raporlar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın ardından değerlendirmede bulunan Başkan Vekili Şahin Biba, projenin Bursa'nın geleceği için kritik bir yatırım olduğunu belirterek, "5 yıl sonra herkes teşekkür edecek" dedi.