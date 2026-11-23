Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarların tıkanması sonucu Küçük Sanayi girişinde yollar göle döndü. Su birikintilerinde mahsur kalan 10 araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi girişinde rögarların tıkanmasıyla yollar göle döndü. Yoldan geçmeye çalışan araçların büyük bölümü arızalanarak ilerleyemezken, bazı araçlar suyun içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çekiciler sevk edildi. Çekici yardımıyla mahsur kalan 10 araç kurtarılırken, yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik polisleri 23 Nisan Mahallesi yönünden Küçük Sanayi girişini araç trafiğine kapattı.

Öte yandan, Bursa genelinde yaklaşık 50 eve su baskını ihbarında bulunulduğu öğrenildi. İhsaniye, Karaman, Yunuseli ve Yenibağlar mahallelerinde de su baskınları yaşanırken, kent genelinde yağışın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalar sürüyor.