Bursa Orhaneli semalarında süzülen leylekler görsel şölen oluşturdu

Bursa Orhaneli semalarında süzülen leylekler görsel şölen oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaz aylarını Türkiye ve Avrupa ülkelerinde geçiren leylekler, kışı geçirecekleri Afrika'ya doğru yola çıktı. Göç yolculuğunda Bursa'nın Orhaneli ilçesi semalarında hava akımını yakalayıp ahenkle süzülen leylekler, çevredeki vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.
Türkiye'den Afrika'ya göç eden leylekler Bursa semalarında görsel şölen oluşturdu.
Yaz aylarını Türkiye'de ve Avrupa ülkelerinde geçiren leylekler kışı geçirecekleri Afrika'ya doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında leylekler Bursa'nın Orhaneli ilçesi semalarında güzel görüntüler oluşturdu. Hava akımını yakalayıp ahenkle süzülen leylekler kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşlar ise leyleklerin dansını hayranlıkla izledi.
Kaynak: İHA
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