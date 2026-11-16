BUSKİ 17 Kasım'da Doğanköy, Yolçatı ve Demirtaş Sakarya'da suyu kesecek

Bursa'da BUSKİ tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar çerçevesinde 17 Kasım Salı günü Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre;

"Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında, Yolçatı Mahallesi ve civarında ise 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi ve civarında da 01.00-08.00 saatleri arasında su verilemeyecek. Belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları konusunda dikkatli olunmalı."