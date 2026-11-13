BUSKİ, Nilüfer'de 4 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ediyor - Son Dakika
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BUSKİ, Nilüfer'de 4 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ediyor

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BUSKİ, Nilüfer\'de 4 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ediyor
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BUSKİ, Nilüfer'e bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde toplam 4 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ediyor. Daha önce hattı bulunmayan bölgede çalışma tamamlanınca yağış suları kontrollü tahliye edilecek ve su birikintilerinin önüne geçilmesi hedeflenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı ağını güçlendirme çalışmaları kapsamında 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ne 4 kilometrelik yeni yağmur suyu hattı kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla il genelinde altyapı ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Nisan-Ekim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 35 kilometrelik kanalizasyon hattı yenilendi.

Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da mevsim normalleriyle birlikte ağırlaşan hava ve zemin şartlarına rağmen şehrin dört bir yanında altyapı ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

MAHALLEYE 4 KİLOMETRELİK YAĞMUR SUYU HATTI

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda, Nilüfer ilçesine bağlı 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin Öğrencik Caddesi, Öteyüz Bulvarı, Mimar Sinan Caddesi, İbni Sina Caddesi ve muhtelif sokaklarında, 50 ile 160 santimetre arasında değişen çaplarda toplam 4 kilometrelik yağmur suyu hattı inşa ediyor. Daha önce yağmur suyu hattı bulunmayan yeni yerleşim bölgesinde yürütülen çalışmalarla, yağış sularının kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlanacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi hedeflenirken, mahallenin altyapısı da daha güçlü ve güvenli hale getirilecek.

Kaynak: İHA
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