Büyük Menderes Nehri'nde kum ve mil temizleniyor, setler güçlendiriliyor - Son Dakika
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Büyük Menderes Nehri'nde kum ve mil temizleniyor, setler güçlendiriliyor

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Büyük Menderes Nehri\'nde kum ve mil temizleniyor, setler güçlendiriliyor
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İş makineleri, Büyük Menderes Nehri yatağında biriken kum, mil ve rüsubatı temizliyor; nehir yatağındaki setlerde de güçlendirme çalışması yapılıyor. Amaç, tarım arazileri ve yerleşim alanlarını taşkın ve su baskınlarından korumak.

Büyük Menderes Nehri'nde, makineli temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin can damarlarından Büyük Menderes nehir yatağında biriken kum, mil ve diğer rüsubat iş makineleriyle temizlenirken, nehir yatağındaki setlerde güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile tarım arazileri ile yerleşim alanlarının taşkın ve su baskınlarına karşı korunması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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