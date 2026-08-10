Büyükbaş Hayvanların Kelkit Çayı'ndaki Mücadelesi - Son Dakika
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Büyükbaş Hayvanların Kelkit Çayı'ndaki Mücadelesi

Büyükbaş Hayvanların Kelkit Çayı\'ndaki Mücadelesi
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Seydibaba Köyü'nde yüzlerce büyükbaş hayvan, Kelkit Çayı'nı yüzerek geçiş yaptı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Seydibaba Köyü'nde yüzlerce büyükbaş hayvanın Kelkit Çayı'nı yüzerek geçişi, izleyenlere adeta belgesel sahnelerini aratmayan görüntüler oluşturdu.

Seydibaba Köyü'nde otlatılan yüzlerce büyükbaş hayvandan oluşan sürü, Kelkit Çayı'nın karşı kıyısına geçmek için suya girdi. Derin ve hızlı akan çaya topluca giren hayvanlar, akıntıya karşı yüzerek ilerledi.

Sürü halinde suya giren hayvanların çay içerisinde ilerlediği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerce hayvanın zaman zaman birbirine yakın şekilde yüzerek karşı kıyıya ulaşmaya çalıştığı görüldü.

Akıntının güçlü olduğu Kelkit Çayı'nda büyükbaş hayvanların su içerisinde uzun süre yüzmesi dikkat çekerken, sürünün karşı kıyıya ulaşmak için gösterdiği mücadele renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükbaş Hayvanların Kelkit Çayı'ndaki Mücadelesi - Son Dakika

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