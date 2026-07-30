Büyükelçiler doğal güzelliğiyle mest eden Horma Kanyonunu gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükelçiler doğal güzelliğiyle mest eden Horma Kanyonunu gezdi

Büyükelçiler doğal güzelliğiyle mest eden Horma Kanyonunu gezdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu’yu ziyaret eden on ülkenin Türkiye büyükelçileri, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonunu gezdi.

Kastamonu'yu ziyaret eden on ülkenin Türkiye büyükelçileri, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonunu gezdi.

Bir zirve için Kastamonu'ya gelen Malezya, Moğolistan, Portekiz, Paraguay, Nikaragua, Guatemala, Gana, İran, Uruguay ve Belarus'un Türkiye büyükelçileri, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonunu gezdi. Ziyarette ilçede bulunan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Avrupa'nın en derin kanyonlarından biri olan Valla Kanyonu, tarihi ve doğal yapısıyla dikkat çeken Ilgarini Mağarası ile eşsiz manzarasıyla öne çıkan Kerte Seyir Terası hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Horma Kanyonundaki 3 kilometrelik ahşap parkurda yürüyen büyükelçiler, kanyonun sonunda bulunan Ilıca Şelalesi'ni de görme fırsatı buldu.

Ziyaretten duydukları Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, "Ziyaret kapsamında kıymetli misafirlerimize Pınarbaşımızın eşsiz doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk. Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası ve Kerte Seyir Terası hakkında bilgiler paylaşarak ilçemizin turizm potansiyelini anlattık. Pınarbaşı'nın uluslararası alanda tanınırlığını artıracak bu tür ziyaretleri son derece değerli buluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Pınarbaşı, Kastamonu, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükelçiler doğal güzelliğiyle mest eden Horma Kanyonunu gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:26
5 bölgede orman yangınları sürüyor Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:35:37. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükelçiler doğal güzelliğiyle mest eden Horma Kanyonunu gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.