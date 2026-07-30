Büyükelçiler doğal güzelliğiyle mest eden Horma Kanyonunu gezdi

Kastamonu'yu ziyaret eden on ülkenin Türkiye büyükelçileri, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonunu gezdi.

Bir zirve için Kastamonu'ya gelen Malezya, Moğolistan, Portekiz, Paraguay, Nikaragua, Guatemala, Gana, İran, Uruguay ve Belarus'un Türkiye büyükelçileri, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonunu gezdi. Ziyarette ilçede bulunan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Avrupa'nın en derin kanyonlarından biri olan Valla Kanyonu, tarihi ve doğal yapısıyla dikkat çeken Ilgarini Mağarası ile eşsiz manzarasıyla öne çıkan Kerte Seyir Terası hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Horma Kanyonundaki 3 kilometrelik ahşap parkurda yürüyen büyükelçiler, kanyonun sonunda bulunan Ilıca Şelalesi'ni de görme fırsatı buldu.

Ziyaretten duydukları Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, "Ziyaret kapsamında kıymetli misafirlerimize Pınarbaşımızın eşsiz doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk. Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası ve Kerte Seyir Terası hakkında bilgiler paylaşarak ilçemizin turizm potansiyelini anlattık. Pınarbaşı'nın uluslararası alanda tanınırlığını artıracak bu tür ziyaretleri son derece değerli buluyoruz" dedi.