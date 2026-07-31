Büyükşehir’den Kurşunlu’da ulaşım hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği çift kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmasıyla ulaşım konforunu artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurşunlu Mahallesi'nde 1 kilometre uzunluğundaki Kaldırım Caddesi'nde çift kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla birlikte mevcut durumda 8 metre olan yol genişliği 15 metreye çıkarıldı.Faaliyetlerin tamamlanmasının ardından özellikle yaz aylarında yoğun şekilde kullanılan güzergahta trafik akışının daha düzenli, güvenli ve konforlu hale gelmesi sağlandı. Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ormancılar, bölge sakinleri adına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve çalışan ekiplere teşekkür etti.