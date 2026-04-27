Büyükşehir\'den Yat Limanı\'nda deniz dip temizliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 11:59  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına sayılı günler kala deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü dalgıçlarla Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dip temizliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına sayılı günler kala deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü dalgıçlarla Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dip temizliği yaptı. Bir saatlik dalışta denizden çıkan çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 5 ton çöp çıkartılırken, denizin dibinden araç lastiği, demir parçaları ve teneke şişelere kadar birçok çöp atığı çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu gibi çeşitli STK'lar ve vatandaşların katılımıyla Kaleiçi yat limanında "Mavi Akdeniz" sloganıyla deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen dalış etkinliğinde 30 dalgıç bir saat deniz dip temizliği yaptı. Bir saatlik dalışta, dalgıçların denizin dibinden çıkarttığı çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Yat Limanı'nda yapılan temizlikte araç lastiğinden, demire, teneke şişelere kadar birçok atık çıkartıldı.

Farkındalık oluşturmak istedik

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım, bu çalışmayı yaz sezonu öncesinde dört noktada gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu ikinci dalış etkinliğimiz. İlkini Konyaaltı Sahili'nden başlattık. Dalgıçlarımız kısa sürede denizden önemli miktarda çöp çıkarttı. Bu etkinliği 'Mavi Deniz Akdeniz' sloganıyla yürütüyoruz. Deniz çöpleri eninde sonunda denize ulaşıyor ve bu durum yaşam alanlarımızı olumsuz etkiliyor. Amacımız farkındalığı artırmak. Vatandaşlarımızın denizlerimize karşı daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

QTerminals Sağlık Emniyet ve Kalite Müdürü Mehmet Savaş Akyürek ise STK'lar olarak bu faaliyetin paydaşları olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:12:28. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.