Büyükşehir ile Nilüfer’de içme suyu kapasitesi büyüyor - Son Dakika
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Büyükşehir ile Nilüfer’de içme suyu kapasitesi büyüyor

Büyükşehir ile Nilüfer’de içme suyu kapasitesi büyüyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, içme suyu arz güvenliğini tesis etmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde 3 mahalleyi kapsayan isale hattı imalatına hız verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, içme suyu arz güvenliğini tesis etmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde 3 mahalleyi kapsayan isale hattı imalatına hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca, Konak ve Kültür mahallelerinde içme suyu kapasitesini artırmaya yönelik isale hattı ve su depolarının Çınarcık İçme Suyu Sistemi'ne entegre edilmesi için harekete geçti. Haziran 2026 itibarıyla başlayan ve yoğun mesai ile sürdürülen çalışmalarda proje yüzde 70 düzeyinde fiziki gerçekleşmeye ulaştırıldı.

İçme suyu kapasitesi güçlendiriliyor

Nilüfer'de 3 mahallenin günlük 80 bin metreküplük içme suyu kapasitesini 120 bin metreküpe çıkarmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında bin 200 metre uzunluğunda 1,2 metre çapında çelik boru isale hattının 750 metresinde imalat tamamlandı. Aynı zamanda 2 vantuz, 2 tahliye odası ve mevcut depo bağlantısını da nihayete erdiren ekipler, kalan isale hattı ve vana odaları kazı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Verimlilik artarken riskler azalıyor

Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi kapasitesinin daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacak olan bu çalışmalar neticesinde içme suyu şebekesine verilen arıtılmış su miktarı artacak, bölgedeki su depoları Çınarcık sisteminden beslenebilecek, sistemde işletme esnekliği ve altyapı yatırımlarının verimliliği artırılacak ve aynı zamanda kuraklık riskine karşı içme suyu altyapısı daha güçlü kılınacak.

İçme suyunda arz güvenliği artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, il genelinde sürdürülen içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede "Bursa'mızda içme suyu arz güvenliğini tesis etmek öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu kapsamda 17 ilçede içme suyu kapasitesini, yeni yatırımlarla güçlendiriyor ve kentsel gelişimle birlikte artan talep ve ihtiyaçlara hazır hale getiriyoruz. Vatandaşımıza layık olduğu sağlıklı içme suyu hizmetini kesintisiz olarak sunabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nilüfer'de 3 mahallenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı su depolarının Çınarcık İçme Suyu Sistemi'ne entegre edilmesi ve isale hattı ile bölgede içme suyu kapasitesinin artırılmasının vatandaşlar için önemli bir hizmet olduğunu söyleyen Çamlıca Mahallesi Muhtarı Hasan Serçe, Büyükşehir Belediyesi'ne ve BUSKİ ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehir ile Nilüfer’de içme suyu kapasitesi büyüyor - Son Dakika

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