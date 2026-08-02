Büyükşehirden Tavas’a altın dokunuş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehirden Tavas’a altın dokunuş

Büyükşehirden Tavas’a altın dokunuş
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki dönüşüm ve yenileme rüzgarını Tavas ilçesine taşıdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki dönüşüm ve yenileme rüzgarını Tavas ilçesine taşıdı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri; Tavas'ın ana arterlerinden Hükümet Caddesi, Karakol Caddesi, Necip Savcı Caddesi ve Muğla Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt serimini gerçekleştirdi.

Kapsamlı yürütülen projede sadece yollar değil, ilçe çehresi de tamamen değişti. Modern kaldırımlar, şık aydınlatma sistemleri, konforlu ve güvenli sürüş imkanı sunan yeni yollar Tavaslı vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçe merkezindeki ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi hedefleyen proje kapsamında, caddelerin fiziki durumuna göre farklı üstyapı uygulamaları gerçekleştirildi.

4 bin metreden fazla yolda asfalt ve parke yenilemesi

Çalışmalar dahilinde Hükümet Caddesi bin 050 metre uzunluk ve 10 metre genişlikte, Recep Yazıcıoğlu Caddesi 930 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte, Karakol Caddesi 350 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte, Ramazan Köylü Caddesi 350 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte, Muğla Caddesi 290 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte ve Vatan Caddesi 280 metre uzunluk ve 8 metre genişlikte sıcak asfaltla kaplandı. Projeyle ayrıca Recep Yazıcıoğlu Caddesi'ne 3 bin 759 metrekare, Ramazan Köylü Caddesi'ne ise bin 500 metrekare kaldırım parkesi döşendi. 850 metre uzunluğa ve 7,5 metre genişliğe sahip Karaoğlanoğlu Caddesi'nde ise toplam 10 bin 500 metrekare parke kilit taşı uygulaması yapıldı. Ekipler; Muğla, Vatan, Hükümet ve Karakol caddelerinde mevcut altyapısı sağlam kalan kaldırımları koruyarak yalnızca yol kaplamalarını yenilerken, diğer caddelerde kaldırım ve yolları eş zamanlı olarak sıfırladı.

"Tavas'ın her sokağına değer katmaya devam ediyoruz"

İlçe genelinde yürütülen ve tamamlanan çalışmaları Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ile birlikte yerinde inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Çavuşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cadde esnafı ve bölge halkıyla bir araya gelen Başkan Çavuşoğlu, yapılan düzenlemeler hakkında hemşehrilerinin görüş ve taleplerini dinledi. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, Tavas'a yakışır bir altyapı ve üstyapı hamlesini geride bıraktıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. Tavas'ımızın her sokağına değer katmak, her adımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Ulaşım, Tavas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Büyükşehirden Tavas’a altın dokunuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

08:44
62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
08:11
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif Şüpheli emniyete böyle getirildi
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi
07:52
Trump geri adım attı İran saldırıları son anda durduruldu
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu
06:30
Bakırköy’de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı
Bakırköy’de parkta uygunsuz davranışlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı
00:51
Turistleri taşıyan uçak düştü 13 kişi hayatını kaybetti
Turistleri taşıyan uçak düştü! 13 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 08:49:35. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükşehirden Tavas’a altın dokunuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.